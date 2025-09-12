Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Héroes de pacotilla

Vicente Garrido

Vicente Garrido

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:18

Hace unos meses salió de la cárcel Mr. Ulbricht, condenado a dos cadenas perpetuas en Los Estados Unidos por crear una web profunda en la ... que se podía adquirir cualquier tipo de droga mediante el pago en criptomonedas. Como resultado de esa venta del todo ilegal murieron seis personas por ingesta de droga. Cómo no, el presidente Trump le ha perdonado y ahora recorre el país dando conferencias y recogiendo donaciones de sus colegas y simpatizantes, pero... no de arrepentimiento ni nada por el estilo, sino más bien retomando de forma renovada su anterior atractivo para libertarios y otros grupos proTrump.

