Más dura será la caída

Guardianes de la moral

Vicente Garrido

Vicente Garrido

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:51

Después de ver las seis primeras entregas de 'Los archivos secretos del No-Do' le queda a uno una sensación agridulce. Por una parte es ... un dulce lleno de nostalgia, ya que los que nacimos entre 1945 y 1964 nos vemos transportados a nuestra infancia y juventud. Esos recuerdos conforman nuestra biografía y nos devuelven una España a un tiempo reconocible pero también extraña por el enorme acaecido: unas imágenes irrecuperables de la Albufera y de los campos de arroz; los bueyes en la siega; las calles extrañamente vacías de automóviles; los universitarios vestidos de traje; Franco, por supuesto, siempre omnipresente. ¿Por qué esas imágenes (nada menos que 6000 latas) nunca se emitieron? Fácil: fueron consideradas 'inconvenientes' desde la óptica del régimen, bien porque mostraban sus costuras, bien porque iban en contra de su férreo control ideológico en materia de vida y costumbres.

