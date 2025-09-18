Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Más dura será la caída

El gran misterio para Stefan Zweig

Vicente Garrido

Vicente Garrido

Jueves, 18 de septiembre 2025, 23:55

Hace más de ochenta años, en plena Segunda Guerra Mundial, Stefan Zweig dejó escrito en sus diarios: «Vuelvo a escuchar el Cuarteto Rosé. Y en ... medio de una preciosa obra tardía (el adagio del Opus 125) oigo el susurro de un pensamiento íntimo: ¿cómo puede ser que en un mundo donde existe algo tan hermoso, la gente se esté lanzando obuses en este mismo momento? Es una pregunta para la que no tengo respuesta y, sin embargo, para mí, mientras escucho estas notas celestiales, resulta más incomprensible que la misma muerte». La pregunta del escritor de 'Carta a una desconocida' y 'El mundo de ayer' sigue tan vigente como entonces. Un nuevo libro de José Antonio Marina, 'La vacuna contra la insensatez. Tratado de inmunología moral' explica la razón del lamento de Zweig: es posible porque nuestra inteligencia es, a un tiempo, 'milagro' de la evolución pero también una chapuza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

