Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Cupón Diario de la ONCE de este jueves deja 500.000 euros a un único premiado

El azar y los demonios

Vicente Garrido

Vicente Garrido

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:06

Acaba de salir en castellano el libro de las memorias del actor Anthony Hopkins ('Lo hicimos bien, chico'). Lo había leído en inglés, y por ... eso se lo puedo recomendar. Va dirigido a mucha gente. Por supuesto, a los amantes del cine y del inquietante Hannibal Lecter de 'El silencio de los corderos' en particular. Contiene multitud de anécdotas y datos curiosos sobre rodajes y personajes del celuloide, y supone un paseo por algunas de las películas más memorables de los últimos sesenta años. También ofrece a los que nos gusta el cine unos comentarios muy interesantes sobre el arte de la interpretación, acerca del cual el propio actor ofrece una opinión que se nos presenta ambivalente: por una parte lo despoja de toda mística; al fin y al cabo es un trabajo, y se metió en él porque recitar es lo único que se le daba bien. Por otra parte, resulta evidente que desde sus inicios, en donde se miraba en el espejo de Richard Burton, hasta sus grandes interpretaciones recientes (vean 'El abuelo': es un film emocionante y poderoso sobre los efectos del Alzheimer en una familia donde Hopkins está sencillamente extraordinario), ha habido mucho trabajo para conseguir su asombrosa naturalidad en la actuación, y el actor nos hace partícipe de este trayecto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  2. 2

    Educación creará bolsas abiertas de interinos para apuntarse en cualquier momento y sin pasar por una oposición
  3. 3

    El anestesista detenido por la muerte de una niña en Alzira: «No sé qué ha pasado»
  4. 4 Hallan arsénico en la salsa de soja que el envenenador de Requena usaba con su sobrina
  5. 5

    Así será la nueva calle Colón: cambio de aceras, adiós a las motos y más sillas y papeleras
  6. 6

    El funcionario clave de la dana revela que Pradas y Mompó impusieron cambios lingüísticos en el Es Alert en valenciano
  7. 7 Aemet cambia su previsión y activa un triple aviso amarillo este viernes en toda la Comunitat
  8. 8 Libertad con cargos para el anestesista de la clínica dental de Alzira
  9. 9

    Llega a declarar al juzgado el anestesista de la clínica dental de Alzira
  10. 10 La Lotería Nacional del jueves deja su primer premio íntegro en una localidad de 6.800 habitantes y dos segundos premios en la Comunitat

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El azar y los demonios