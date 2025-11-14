Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Schadenfreude

Alegrarse del dolor ajeno es algo propio del ser humano y para lo que sólo los alemanes tienen una palabra específica

Txema Rodríguez

Valencia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 23:49

Hace mucho que sólo guardo fotos de toros bravos cuando están vivos, recién salidos al ruedo, agitados por la tensión de lo desconocido. Procuro aprovechar ... esos segundos para captar el fulgor de sus ojos antes de que un capote lejano reclame su atención e inicien el inexorable camino hacia la muerte. Cada vez que leo las encuestas pienso en ellos y en ese tenebroso vínculo entre lo político y lo taurino, ahora que parece que se avecinan malos tiempos para estos animales tan admirables porque cuando pase la interinidad de Juanfran y la gente vuelva a votar nos van echar toros a tutiplén, aunque creo que voy a poder permitirme no pisar por trabajo nunca más una plaza y me quitaré de encima esa extraña sensación incredulidad cada vez que se abre el portón de toriles. De manera que me quedaré con mi colección de fotos de animales vivos y esperaré, sin mucha esperanza, a la que la barbarie caiga vencida. Parece poco probable porque la realidad nos muestra cada día nuevos casos de regresión y porque, no nos engañemos, la sociedad nunca acaba de avanzar y siempre encuentra nuevos caminos hacia el abismo, sean físicos o intelectuales. Estos días hemos sabido, por ejemplo, que hay una investigación abierta por la Fiscalía de Milán sobre italianos que pagaban por ir los fines de semana a Sarajevo a disparar a los seres humanos que no tenían más remedio que pasar por la conocida como avenida de los francotiradores. Algo tiene la muerte de los otros, sean humanos o animales (y no quiero establecer paralelismos, son simples ejemplos), que resulta hipnótica para una cantidad muy significativa de seres humanos; el schadenfreude, palabra de origen alemán que significa alegría por la desgracia ajena.

