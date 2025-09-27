Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Euromillones de este viernes entrega 130 millones de euros a un único acertante
Apariciones

Paisaje de verano con fondo oscuro

La impotencia ante el genocidio es sólo una más de otras miles que la precedieron en un bucle que nunca parece terminar

Txema Rodríguez

Txema Rodríguez

Valencia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:00

La impotencia es un sentimiento complejo. Te puedes sentar en la dársena a contemplar cómo los chavales de ahora se lanzan al agua intentando impresionar ... a las chicas, lo mismo que hacías tú hace casi medio siglo, trazando los mismos escorzos forzados, girando sobre el aire, dejándote llevar por el recuerdo cálido de aquellos finales del verano. Puedes hacer eso o cualquier otra cosa pero no puedes alejar tu pensamiento de las visiones de niños ensangrentados, de todo ese dolor inexplicable que cada día te llega con la puntualidad de un repartidor y te deja sin aliento mientras piensas en qué puede hacer uno, tú, alguien, algunos, para evitar esta desgracia y otras. Y miras hacia el pasado porque crees que en él ha de hallarse la explicación al presente y sólo encuentras la misma ira, el mismo patrón. Pobres asesinados por ricos, inocentes que caen a manos de ambiciosos, humildes trabajadores que caen a manos de ambiciosos. Seguro que ocurría así desde los primeros humanos golpeándose en el fondo de una cueva. Y piensas, mientras los críos hacen piruetas y sus cuerpos chocan contra el agua fría del puerto, en lo utópico que resulta pensar que puedes cambiar algo, si nadie antes ha podido, si nadie después podrá, en lo utópico que resulta pensar, en realidad. Pero la impotencia sigue ahí como una mancha creciente, lenta, oscura. Y no te abandona por más que mires hacia otro lado, también te sientes a menudo culpable por hacerlo, como si las cosas hermosas de la vida (también las hay, y las ves) no te estuvieran permitidas y nacieran ahogadas en ese rumor de las muertes lejanas de otros seres humanos por los que no puedes hacer nada salvo gritar de vez en cuando, en silencio, para no asustar a los chavales que juegan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viola a una niña tras subirla a su furgoneta en Xirivella y lo confiesa 17 años después
  2. 2 La Policía interviene lingotes de oro, diamantes, armas de fuego y 53 vehículos de lujo al cártel del puerto de Valencia
  3. 3 Los policías infiltrados en el cártel del puerto de Valencia recibieron tres encargos para rescatar alijos de cocaína
  4. 4

    Los primeros pisos turísticos de Valencia se reinventan tras la moratoria de Catalá
  5. 5

    El Gobierno frena el plan de Mazón para elegir Castellano o Valenciano en la selectividad
  6. 6 Muere a los 21 años Billy Vigar, canterano del Arsenal
  7. 7

    El fotógrafo que retrató la Valencia del desarrollismo
  8. 8

    ¿Quién vive en los coliving de Valencia? Estos son los perfiles más comunes en las casas de moda
  9. 9

    Tres responsables de Sanidad, procesados por impedir que una psiquiatra ocupara la plaza que obtuvo en una oposición
  10. 10 Mislata se adelanta y aprueba la suspensión de clases con alerta naranja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Paisaje de verano con fondo oscuro

Paisaje de verano con fondo oscuro