El asunto del futuro y todo eso

Escribir sobre el futuro es como nadar en una piscina vacía. Lo más probable es que no ocurra nada de lo dicho y que nuestras ... brazadas resulten inútiles, por razones obvias. Y me atrevo a añadir que la fotografía, la periodística más específicamente, reúne una serie de ingredientes que añaden más complejidad al análisis. Es sabido desde hace mucho tiempo que cada ser humano lleva en su mano una extensión electrónica que le permite, entre otras cosas, tomar fotografías. Añadamos a eso la crisis de la mayor parte de las empresas periodísticas tradicionales que ya no quieren (y a veces no pueden) pagar a un fotógrafo para que acuda a la otra punta del planeta, sumemos el exceso de oferta que han traído las nuevas tecnologías o la IA que ya anda haciendo de las suyas. Todo resulta precario en nuestro mundo en la parte económica y desesperante en la emocional. Pocos saben de la dureza de este oficio, en lo físico y en lo mental, del sacrificio personal y familiar, de los sinsabores permanentes y la incomprensión, que incluye a menudo a la mayoría de los periodistas que se dedican a escribir. Porque también, por desgracia, la formación necesaria para leer una imagen y darle el valor que tiene no suele estar al alcance de la mayoría de los humanos, la mayoría piensa que se trata sólo de apretar un botón y estar en el lugar correcto. Pero hay poco de suerte en este oficio y mucho de un trabajo que sale adelante, como muchos otros en los que resulta imprescindible la pasión, porque quienes lo ejercen no pueden evitar seguir su impulso y soportar cualquier adversidad esperando un milagro (a veces ocurren), una fotografía única, especial, una historia que dé la vuelta al mundo. El futuro que nos espera no va a ser mejor pero seguro que será fotografiado como si fuera a serlo.

