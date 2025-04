El sumatorio no siempre suma

Si tenemos cinco manzanas y nos dan tres peras, seguimos teniendo cinco manzanas, aunque tengamos un total de ocho piezas de fruta.

Este concepto sumatorio ... podemos entenderlo incluso los que venimos de letras, porque es claro y conciso.

Pero también, y de eso algo sabemos, todo es interpretable a razón de los relatos y argumentarios políticos, de los que, por cierto, muchos viven, y frente a lo que no podemos más que revelarnos.

Sumar ayudas e indemnizaciones no aumenta el sumatorio de los capitales que el Gobierno debe aportar

Desde los inicios del dispositivo de ayudas con destino a paliar los efectos catastróficos de la dana, algunos ya pusimos el acento en diferenciar las indemnizaciones procedentes del Consorcio de Compensación de Seguros, dentro del paquete de las ayudas directas procedentes del Gobierno, por una cuestión muy sencilla, porque las liquidaciones efectuadas por el referido organismo proceden del anticipado pago realizado a costa de la prima del seguro con cobertura en los bienes afectados por cada uno de los que nos hemos visto afectados.

Así que sumar indemnizaciones y ayudas, conceptos que no guardan ninguna relación entre ellos, no aumenta el sumatorio de los capitales que el Gobierno debe aportar, según sus propias promesas, al pueblo valenciano.

Ante la insatisfacción del fallido sumatorio como montante total de ayudas, llega la segunda temporada en formato comparativo, porcentuando las ayudas dadas por el Gobierno en comparación con las dadas por el Consell.

Volviendo a la enseñanza, tanto los que venimos de la E.G.B. como los de la E.S.O., sabemos, porque lo hemos vivido en primera persona, que las competiciones escolares se realizan entre iguales, porque claro está que, en una carrera, corta o de larga distancia, entre un recién estrenado alumno de primaria contra otro de último curso, lo abroncaríamos, por abusón.

Aquí no se trata de si uno mide un palmo más que otro, pero sí de fondos y de herramientas, por lo que comparar las ayudas y el ritmo de ejecución no solo no es leal sino que, a vista de los números, aunque algunos pretendan retorcerlos, además, se evidencia una clara falta de solidaridad y de apuesta por la recuperación por parte del Gobierno de Sánchez, que ahora 'advierte' por los presupuestos valencianos con destino a la recuperación, careciendo de propios en incumplimiento del mandato constitucional.

Y, de momento, sin aportaciones a fondo perdido, seguimos creciendo en deuda, preguntándonos si la división partidista y la feroz polarización es la respuesta que despeja la incógnita al agravio comparativo que sufre nuestro territorio.