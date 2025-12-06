Ay, las mujeres. Qué poco aguante tenemos. Qué pesadas somos, siempre quejándonos, siempre viendo monstruos donde solo hay galanterías, comentarios jocosos y achuchones sin mala ... intención. Ya no se nos puede decir nada porque todo nos molesta. Si nos dicen que ese pantalón nos hace buen culo, nos molesta. Si nos piden que enseñemos el escote, nos molesta. Si nos ponen la bragueta abierta en la cara, nos molesta. Si nos preguntan si nuestras ojeras son producto de haber pasado la noche manteniendo relaciones sexuales, nos molesta. Si recrean una felación con todo detalle ante nuestros ojos, nos molesta. De verdad, qué cruz les ha caído a algunos hombres con nosotras.

Como somos unas exageradas incapaces de verle la gracia al asunto, nos exhortan a denunciar por los cauces pertinentes. Pero, cuando al fin lo hacemos, nos piden que nos lo pensemos bien para no señalar a alguien a tontas y a locas, que tengamos paciencia y guardemos discreción, que expliquemos bien explicado por qué esos comentarios y esas actitudes nos humillan, nos duelen y nos asustan. O aún mejor: se pasan las denuncias por el Ferraz de los mismísimos, y todo se entierra hasta que ya no tienen más remedio que dar la cara porque se han hecho públicas las agresiones sufridas.

Luego vienen la condena rotunda, el echarse las manos a la cabeza y el cómo ha podido pasar esto. Porque pasar, pasa: en los despachos de los partidos políticos de cualquier signo, en las cenas de empresa, en las redacciones, en los comercios, en las fábricas, en las universidades, en cada lugar donde un tipo con un poco de poder decide que disponer de nuestro cuerpo y medir nuestro aguante nos va en el sueldo. Poca broma. Como con el colesterol.