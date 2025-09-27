Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Comer para contarlo

Pepe Rodríguez, el de 'MasterChef', se queja de los que van a El Bohío y se sientan con siete cámaras en la mesa

Rosa Palo

Rosa Palo

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:01

Hace más de treinta años, mi padre ya decía que los tomates no sabían a tomate. Era un nostálgico, pero, sobre todo, sabía comer, y ... no le dolía gastarse los cuartos ni en buena materia prima ni en buenos restaurantes. Eso sí: cuando le servían un pescado que no era fresco, acababan en el tercer círculo del infierno el cocinero, el camarero y hasta San Pascual Bailón.

