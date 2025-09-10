Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto del martes reparte tres premios de 52.579,02 euros

Cazatesoros

A la última ·

Cuando pierda lo que me queda de memoria, releeré estas columnas y me acordaré de la mujer que buscaba tesoros enterrados en la arena

Rosa Palo

Rosa Palo

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:21

Cuando me piden fuego, doy lumbre con un humilde mechero de propaganda. Ya me gustaría a mí sacar un encendedor de postín para dármelas de ... señora bien, pero no tengo ninguno. Para qué, si lo voy a perder. Porque todo lo pierdo. Y no una vez, sino varias: las gafas, el móvil y las llaves, la Santísima Trinidad, desaparecen durante un rato cada pocos días para reaparecer sin previo aviso, como el tipo que se va a por tabaco y, veinte años después, vuelve viejo y enfermo para que su santa lo cuide.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un vecino reduce y desarma a un hombre que atacó con un machete a su mujer en Benicalap
  2. 2

    La maraña judicial del excomisionado José María Ángel
  3. 3 Ordenan la detención de un mecánico por violar a una clienta en su taller de Valencia
  4. 4

    El aviso por carta de Mazón a Sánchez: Si se repiten las lluvias torrenciales, los daños pueden ser mayores
  5. 5

    La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»
  6. 6 Aemet anuncia el último coletazo de lluvias en la Comunitat antes de un cambio radical del tiempo
  7. 7

    «Vinival es una gran oportunidad de hacer algo único para Valencia. Y todo lo que es único ayuda a crear vínculos»
  8. 8 Abren un expediente a los policías que no intervinieron ante la agresión de un guardia civil a una joven en Oliva
  9. 9

    El Supremo sienta en el banquillo al fiscal general y le impone 150.000 euros de fianza
  10. 10 La actriz Úrsula Corberó, embarazada de su primer hijo con Chino Darín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Cazatesoros

Cazatesoros