Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un acertante gana 325.685,47 euros y otro 118.431,08 con la Bonoloto de este lunes
Nacho García

Vuelta al botijo

En diagonal ·

Parece que los jóvenes de la generación Z se alejan de los milenials y recuperan hábitos de sus abuelos

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:00

Casi todo cambia. A veces, a la fuerza. Parece que los jóvenes de la generación Z se alejan de los milenials y recuperan hábitos de ... sus abuelos. No se trata de buscar la pobreza de otros tiempos, aunque se vean abocados. La fijación está puesta en los 70 y los 80. Pero también en la segunda mitad del siglo XX. Leo en 'La vanguardia' que son nativos digitales a los que seducen las tradiciones que les resultan atractivas. Claro, no les va a resultar atractivo el Pelargón. Tienen la necesidad de «sentir el valor emocional» del mundo físico. Estos jóvenes cumplieron los 18 confinados en la pandemia y ahora buscan el contacto con personas. O quieren cocinar como sus abuelas. O coser. Claro que quieren lujo, pero como no se lo pueden permitir, buscan diferenciarse con la austeridad y la autenticidad. Adaptación al medio. Supongo que implica un botijo en lugar de una botellita de agua Fidji. Pero a ver cómo llevas el botijo en la mochila.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un total de 25 heridos, uno de ellos grave, en la Cordà 2025 de Paterna
  2. 2

    Sustraen tres palomos que valen una fortuna: 170.000 euros
  3. 3 Valencia tendrá gratis el servicio de ayuda a domicilio
  4. 4 Controlado el incendio declarado en Montroy
  5. 5 A prisión por intentar matar a un hombre en un pub de Paiporta tras cortarle la yugular
  6. 6 Aemet anuncia una semana inestable con chubascos y avanza qué día lloverá en la Comunitat
  7. 7 Colapso en una gasolinera de Valencia al anunciar combustible a 0,13 euros
  8. 8

    Sadiq, la guinda para el salto a Europa
  9. 9 Tres candidaturas optan a presidir el Real Club Náutico de Valencia
  10. 10

    Bienvenida a Valencia con un centenar de obras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Vuelta al botijo

Vuelta al botijo