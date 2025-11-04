Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este lunes reparte más de 126.488 euros entre dos jugadores y toca en un municipio de solo 2000 habitantes
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, durante el inicio del jucio este lunes. Efe

Togado y empecinado

En diagonal ·

Claro que García Ortiz puede no ser condenado. Que no haya delito no quita lo impresentable de su comportamiento

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:05

Comenta

García Ortiz dijo: «No puede ser que la mentira derrote a un fiscal general». ¿Las mentiras de Miguel Ángel Rodríguez o las suyas? Están la ... destrucción de pruebas (el borrado de dispositivos) o la fiscal subordinada preguntando si la filtración del documento que revela secretos fue cosa suya. «Eso ahora no importa». Claro que García Ortiz puede no ser condenado. Que no haya delito no quita lo impresentable de su comportamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2 Las frases de Mazón el día de su dimisión: «Espero que se pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona»
  3. 3

    Mazón anuncia su dimisión: «Sé que cometí errores y viviré con ellos toda mi vida»
  4. 4

    Vilaplana: «Me han llegado a extorsionar diciendo que había imágenes mías saliendo de casa de Mazón»
  5. 5

    Los jugadores rechazan a Corberán
  6. 6

    La madre de Juanjo, la sociedad musical y el juego del gato y del ratón: esperando a Maribel en Catarroja
  7. 7

    Abascal avisa a Feijóo de que no admitirán «lentejas» para apoyar al sustituto de Mazón
  8. 8

    La jueza a Vilaplana: «Tranquila, la responsabilidad de que estuviera allí a esa hora es de Mazón»
  9. 9

    La verdad sobre el vídeo de Utiel que Vilaplana ha contado a la jueza de la dana: «Todo lo que hago se manipula o se tergiversa»
  10. 10 La protesta de más de 3.000 taxistas amenaza con colapsar el tráfico en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Togado y empecinado

Togado y empecinado