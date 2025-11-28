Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez durante la sesión de control al Ejecutivo este miércoles en el Congreso EFE/Borja Sánchez-Trillo

Lo segundo

En diagonal ·

Cualquiera entiende que, a este ritmo de gasto, el sistema de pensiones no va a aguantar

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:12

Comenta

Sánchez: «Entre la verdad y la mentira, el Gobierno va a estar siempre con la verdad». Vale. Sabemos que entre las cosas que saben los ... políticos está que no siempre pueden decir lo que saben. Y hablo de tipos como De Gaulle o Kennedy, no de Ábalos. Hay verdades que no conviene decir. Esta es una columna que se renueva según mercado, según verdad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor ebrio provoca un accidente con cinco heridos en Valencia al chocar contra un autobús de la EMT
  2. 2 Valencia se congela: el municipio que ha dormido a -9,8 grados este jueves
  3. 3 Una mujer de 42 años, herida al ser atropellada por un autobús de la EMT en Valencia
  4. 4

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  5. 5 Pradas estalla contra Mazón: «Le dije que me estaba culpabilizando cuando yo sí estaba donde tenía que estar»
  6. 6 Un roce con la bici en un pub irlandés de Valencia acaba en una tentativa de homicidio
  7. 7

    El Circ de Nadal devolverá las entradas a 4.500 espectadores al no poder inaugurar las funciones este viernes en Valencia
  8. 8 Un año y medio de cárcel por amenazar y agredir a un médico de Cullera por el color de su piel
  9. 9

    Dolor en el colegio de Alzira de la niña fallecida: «Siempre estará con nosotros. Todos la abrazamos desde aquí»
  10. 10 Carlos Lozano habla de su nueva vida como pastor: «Vivo en la naturaleza absoluta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Lo segundo

Lo segundo