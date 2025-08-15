Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional de este jueves entrega su primer premio en dos localidades de la Comunitat y otros diez municipios
Efe

La puntualidad de los trenes

En diagonal ·

De los tuits incendiarios contra el PP, ha dicho que no se cachondea, que le sale el sarcasmo

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:11

Hablar de Óscar Puente es como hacerlo de Gabriel Rufián o de Lotso, el peluche malvado de 'Toy Story 3'. Ya sabemos lo que son, ... no vamos a descubrir nada. Resulta sorprendente, en el caso de Óscar Puente, la piel tan fina que tiene. Si vas con todo, vas con todo. A dar y a recibir. En casa de Ricky Gervais había un lema: «Si piensas algo gracioso, debes decirlo. Ganes, pierdas o empates». Más: «Puedes bromear sobre lo que te dé la gana. A alguna gente no le gustará y te lo dirá. Luego depende de ti que te importe o no. Y ya está».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor de VTC detenido en Valencia por la agresión sexual a una pasajera de 17 años
  2. 2 Cinco años de prisión por la violación grupal a una menor en la playa de Las Arenas
  3. 3 Problema serio para la Real Sociedad con Guedes antes de su regreso a Mestalla
  4. 4 Muere un niño de Valencia tras sufrir un golpe de calor en una piscina pública en Bilbao
  5. 5 El incendio de Teresa de Cofrentes ya está perimetrado y sin llama y afecta a 500 hectáreas
  6. 6 Un maltratador retiene a su ex durante dos días en su domicilio de Valencia y la ata a la cama para obligarle a volver con él
  7. 7 Arrestado por acuchillar en el muslo a un hombre en Llíria por una deuda de drogas
  8. 8 El Levante UD - Alavés se emite en abierto por televisión: a qué hora juega y dónde ver gratis
  9. 9 Un camionero da positivo en drogas tras un accidente en la V-30
  10. 10 La Seguridad Social denegará la pensión a los autónomos con 40 años cotizados que tengan deudas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La puntualidad de los trenes

La puntualidad de los trenes