Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto del miércoles deja 167.787,62 euros en una capital de provincia
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. EP

Precisión

En diagonal ·

Puedes usar puta, prostituta o la memez de mujer prostituida. Más todos los sinónimos. Pero vas y dices «trabajadoras de la intimidad»

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:21

Comenta

Puedes usar puta, prostituta o la memez de mujer prostituida. Más todos los sinónimos. Pero vas y dices «trabajadoras de la intimidad». Luis Javier Santamaría, ... senador del PP, al ministro Bolaños: «No vemos mucha igualdad en su Gobierno más allá de las estrechas relaciones que mantienen con las trabajadoras de la intimidad. Permítame que le pregunte, ¿hay feminismo más allá de Jessi?». Eso, entre una retahíla de lugares comunes contra el sanchismo. Y Bolaños suelta: «Le ruego que retire la enorme machistada que acaba de pronunciar al llamar a las mujeres víctimas de trata trabajadoras de la intimidad. Supuran ustedes machismo. Supuran machismo y clasismo. Son lo mismo que Vox». Y Yolanda Díaz al lado aplaudiendo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
  2. 2 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  3. 3 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  4. 4

    El nuevo Gobierno de Llorca tendrá tres vicepresidencias y sitúa a Barrachina de portavoz
  5. 5 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  6. 6 VÍDEO | Así ha anunciado Pérez Llorca su nuevo Consell
  7. 7 La Policía detiene al anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  8. 8 Intoxicada por el humo al quedar atrapada en el ascensor en un incendio en Valencia
  9. 9

    Los guiños de Pérez Llorca a Catalá en el nuevo Consell
  10. 10

    Dos piezas clave en el Consell de Camps y en el sector cristiano del PP, en la nueva sala de máquinas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Precisión

Precisión