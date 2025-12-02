Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La alcaldesa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, del partido de ultraderecha secesionista Aliança Catalana. EFE

Orriols y Larry David

En diagonal ·

Dice el director del CIS catalán que sería un error creer que hay más jóvenes de derechas que nunca

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:08

Comenta

Dice el director del CIS catalán que sería un error creer que hay más jóvenes de derechas que nunca. Que una parte de votantes jóvenes ... se sitúa más a la derecha que antes como reacción a los gobiernos actuales de Cataluña y España. Que es normal que muchos se definan políticamente por oposición a quien gobierna. Ahora que Aliança Catalana pesca ya en todos los caladeros, está claro que también entre los jóvenes. Y eso puede explicarse tanto en el independentismo como en el rechazo a la inmigración.

