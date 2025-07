Ojalá un ministro albañil

En el Parlamento catalán, Illa recriminaba a Sílvia Orriols no estar viajada

En el Parlamento catalán, Illa recriminaba a Sílvia Orriols no estar viajada. Orriols, que quizá es la más elocuente parlamentaria de España, le salió con ... demagogia de la buena y con clasismo. Que él estará muy viajado, sobre todo a cargo del contribuyente catalán. Y que no todo el mundo que trabaja y tiene que pagar impuestos se puede permitir viajar. Por otro lado, Yolanda Díaz, quizá la persona menos elocuente de España, dijo que había comprado fruta hacía dos días y que le había costado 30 euros. Y que hay muchas familias que no pueden hacerlo. Claro que también sabrán comprar mejor a la fuerza. Pero lo más extraordinario que ha dicho estos días es que le encantaría tener un ministro o una ministra albañil o limpiadora. Porque el debate en torno a los estudios en la política le parece «de clase». Que lo mismo la limpiadora y el albañil eran mejores que ella. Pero hace tiempo que abandonamos la idea de que nos gobiernen los mejores.

