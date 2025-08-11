Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. E. P.

Nobleza pirómana

En diagonal ·

Parece que Sánchez está buscando un gran bufido del presidente estadounidense para darse importancia de ratón

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Lunes, 11 de agosto 2025, 00:02

Mientras Puigddemont le chulea, Sánchez ha decidido ser el enemigo de Trump. Parece que está buscando un gran bufido del presidente estadounidense para darse importancia ... de ratón. No es Miguel Ligero en burro delante del tren en 'Nobleza baturra'. Chufla, chufla. No, parece estar persiguiendo al tren para lanzarse. Ante la reunión de Putin y Zelenski en Alaska, ha respaldado al ucraniano: «Nada sobre Ucrania sin Ucrania». Y eso tiene sentido en el contexto de una Europa unida. Tronada pero unida.

