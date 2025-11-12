Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la presentación del estudio 'Infancia digital 2025'. EP

Ninguna intromisión

En diagonal ·

No tiene Sánchez muy acreditada su defensa de la separación de poderes

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:13

No tiene Sánchez muy acreditada su defensa de la separación de poderes. No es sólo el ¿de quién depende la Fiscalía? Asimismo, tenemos el «hay ... Gobierno para largo», que tenía intención de aguantar «con o sin apoyo de la oposición» y también «con o sin apoyo de un Poder Legislativo que tiene que ser más constructivo y menos restrictivo». O sea, que le dé la razón. Proclamó Sánchez el domingo la inocencia del fiscal general (y más, oye, después de lo que había visto en el juicio).

