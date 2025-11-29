Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz se desploma este sábado con una media por debajo de los 90 euros/MWh: las horas más económicas para enchufar los electrodomésticos
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo,con el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, y el del PPC, Alejandro Fernández Efe

Lo de mañana

En diagonal ·

En todo caso, echo de menos que Alejandro Fernández sea alto y guapo

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:00

Comenta

La de mañana es una manifestación sin siglas, pero Feijóo va a dar un discurso. Lo decía ayer la portavoz Ester Muñoz. No entiendo bien ... el acto, pero me temo que tampoco es Muñoz la persona adecuada para explicarlo. Le habrán hecho alisarse el pelo en Génova, pero eso no da elocuencia. Miras al PP y claro que la prefiero a ella que, no sé, a Ana Belén Vázquez (ambas son brutotas, pero una más que la otra). En todo caso, echo de menos que Alejandro Fernández sea alto y guapo. Si Page tuviera la planta de Sánchez quizá no sería solo presidente de comunidad autónoma. En un mundo donde la imagen no fuera tan importante quiero imaginar que Alejandro Fernández tendría un papel más importante en el PP. Hacer de sexadora de políticos es muy fácil desde el teclado. Pero solo hay que escuchar al presidente del PP de Cataluña para intuir que es uno de los mejores elementos del partido y para constatar que los mejores no siempre están donde deberían.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Policía registra el domicilio del anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  2. 2 Parricidio de San Marcelino: 15 años de prisión por matar a su madre con una fregona y un cojín
  3. 3 Pradas señala al exjefe de Bomberos como el técnico que paró el Es Alert a las 19 horas del 29-O: «Lo vio contraproducente»
  4. 4

    Mazón y Vilaplana se quedaron dos horas de tertulia en El Ventorro después de comer
  5. 5

    Los Santos Juanes impresiona a sus primeros visitantes: «Es una maravilla, no había visto nada igual»
  6. 6

    Pérez Llorca enseña sus cartas: borra a Mazón de su investidura y deja sin discurso a PSPV y Compromís
  7. 7

    Dudas y certezas sobre la muerte de la niña tras ser atendida en una clínica dental de Alzira
  8. 8

    Ábalos y Koldo pasan juntos en la misma celda su primera noche en Soto del Real
  9. 9 Qué hacer este sábado en Valencia: ferias, mercadillos y un castillo de fuegos
  10. 10

    Las cámaras de la Zona de Bajas Emisiones de Valencia se activarán el lunes sin multar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Lo de mañana

Lo de mañana