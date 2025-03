La sentencia del TSJ no sostiene que «la hipótesis verdadera sea la que mantiene la defensa del acusado», pero sí que las pruebas presentadas no han servido para desmontar la presunción de inocencia

Con la sentencia de Dani Alves, ha salido Irene Montero a clamar contra la justicia patriarcal. Es lamentable que haya que recordar que en la ... resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había tres magistradas y un magistrado que por unanimidad estimaron el recurso del futbolista. Bolaños quiere formar a los jueces. Reformarlos, vaya. La verdad en un juicio es lo que se pueda probar. La sentencia del TSJ no sostiene que «la hipótesis verdadera sea la que mantiene la defensa del acusado», pero sí que las pruebas presentadas no han servido para desmontar la presunción de inocencia. «No se puede estar siempre cuestionando la voz de las mujeres», ha dicho la ministra Redondo. No sé qué pensarán esas tres magistradas haciendo su trabajo, que es jurídico y no político. Igual que Montero ve un ejemplo de justicia patriarcal aquí, yo podría ver uno de la misoginia de algunos homosexuales en lo de Luisgé Martín. Pero cómo voy a decirlo.

