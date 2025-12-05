Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Cupón Diario de la ONCE de este jueves deja 500.000 euros a un único premiado
El exministro José Luis Ábalos a su llegada al Tribunal Supremo. Efe

José Luis y Glenda

En diagonal ·

Ábalos ha recurrido su encarcelamiento por ausencia de riesgo de fuga, falta de indicios y uso de la prisión para forzarle a un pacto

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:10

Comenta

A dos días de la muerte de Margaret Thatcher, la diputada Glenda Jackson lamentó en la Cámara de los Comunes que sus políticas habían causado ... un «daño social, económico y espiritual de lo más atroz» en el Reino Unido. En el Parlamento la abuchearon, pero quizá sus votantes la jalearon. Y cuando digo sus votantes, digo sus votantes, porque en el sistema electoral británico la persona con más votos en cada circunscripción se convierte en diputado y los candidatos del resto de partidos se quedan fuera. La gente realmente votó a Glenda Jackson. Fue diputada laborista por los distritos de Hampstead and Highgate (1992-2010) y Hampstead and Kilburn (2010-2015).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  2. 2

    Educación creará bolsas abiertas de interinos para apuntarse en cualquier momento y sin pasar por una oposición
  3. 3

    El anestesista detenido por la muerte de una niña en Alzira: «No sé qué ha pasado»
  4. 4 Hallan arsénico en la salsa de soja que el envenenador de Requena usaba con su sobrina
  5. 5

    Así será la nueva calle Colón: cambio de aceras, adiós a las motos y más sillas y papeleras
  6. 6

    El funcionario clave de la dana revela que Pradas y Mompó impusieron cambios lingüísticos en el Es Alert en valenciano
  7. 7 Aemet cambia su previsión y activa un triple aviso amarillo este viernes en toda la Comunitat
  8. 8 Libertad con cargos para el anestesista de la clínica dental de Alzira
  9. 9

    Llega a declarar al juzgado el anestesista de la clínica dental de Alzira
  10. 10 La Lotería Nacional del jueves deja su primer premio íntegro en una localidad de 6.800 habitantes y dos segundos premios en la Comunitat

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias José Luis y Glenda

José Luis y Glenda