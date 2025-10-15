Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

«A mí me preocupa mucho que la gente joven no lea periódicos»

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:16

Comenta

Ha muerto a los 93 años Luis Ángel de la Viuda. Director de TVE con Suárez, director de 'Pueblo', uno de los fundadores de Antena ... 3… En Diario de Burgos dijo que cuando había censura al menos sabían a qué atenerse. Y esto: «A mí me preocupa mucho que la gente joven no lea periódicos porque, ojo, la información de verdad sigue estando en los periódicos, en el papel, vaya. O, al menos, debería estarlo». No sé si en el papel, pero sí en los periódicos. Y en los maquetados, aunque sea en pantalla. Luego llegan las radios y televisiones y leen esos periódicos que no leen los jóvenes.

