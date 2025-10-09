Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto de este miércoles deja 88.538,22 euros en un municipio donde nació uno de los mejores tenistas de la historia y una localidad de la capital
El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López; la ministra de Sanidad, Mónica García; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. EP

Si funciona, por qué no usarlo

En diagonal ·

Por un lado, volver a Franco tras dar por amortizada Gaza. Por otro, ofensiva contra el PP para «recuperar el ascensor social»

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Jueves, 9 de octubre 2025, 00:20

Comenta

Por un lado, volver a Franco tras dar por amortizada Gaza. Por otro, ofensiva contra el PP para «recuperar el ascensor social». Son las actividades ... del Gobierno más allá de gobernar. Diana Morant tiró de su cuento de siempre. «Soy la primera universitaria de mi familia. Soy nieta de una persona que no sabía leer ni escribir. Mi acceso dependió del sistema público universal». Yo también soy la primera universitaria de mi familia. ¿Y qué?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»
  2. 2

    Primera entrevista de Carlos Mazón: «Confío en que la procesión sea cívica, es lo que quieren la mayoría de los valencianos»
  3. 3 Aemet amplía el aviso naranja al litoral norte de Valencia por lluvias de 40 l/m2 por hora
  4. 4 El BOE lo confirma: los trabajadores sufrirán un recorte en su nómina de hasta 95 euros desde enero de 2026
  5. 5 La Generalitat cancela el espectáculo de drones de esta noche en la Ciudad de Las Artes
  6. 6

    Asegura que otro hombre lo viola y retiene nueve horas en Paterna tras obligarle a consumir droga Alfa
  7. 7 El valenciano que ha sido reconocido como el hombre más guapo del mundo
  8. 8 La previsión del tiempo el puente de octubre, día a día: dónde va a llover más en la Comunitat
  9. 9

    Los municipios prefieren dar puentes a profesores y alumnos que completar la semana fallera
  10. 10 Aumenta la intensidad prevista de las lluvias: ahora pueden caer 100 l/m2 en apenas 4 ó 6 horas en el litoral de Valencia y Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Si funciona, por qué no usarlo

Si funciona, por qué no usarlo