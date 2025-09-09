Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto de este lunes deja 139.348,31 euros en la localidad que inspiró a Antonio Machado
El secretario general del PP Miguel Tellado. EFE

Fosas en común

En diagonal ·

Miguel Tellado dice que en este curso político se puede «cavar la fosa donde reposarán los restos» de un Gobierno que «nunca debió haber existido»

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:20

Leo que Feijoó se lanza a arrebatar a Abascal las banderas de la inmigración y el campo. Pero parece que también la de los exabruptos. ¿ ... Que Abascal llama barco negrero al Open Arms? Espera. Miguel Tellado dice en un acto en Navarra que en este curso político se puede «cavar la fosa donde reposarán los restos» de un Gobierno que «nunca debió haber existido». Hasta Sánchez (además de su 'guardia de corps' y otros simpatizantes) ha cargado contra el secretario general del PP. «Una apelación encubierta a la violencia». «Un insulto».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un guardia civil por agredir a una joven en Oliva cuando estaba engrilletada con las manos en la espalda
  2. 2 Los municipios donde más ha llovido este lunes en la Comunitat: la lluvia llega a Valencia y las tormentas en Alicante activan el Plan Especial de Inundaciones
  3. 3 Piden colaboración ciudadana para detener a un violento ladrón que causó graves lesiones a una mujer en Valencia
  4. 4 Investigan la muerte de un hombre tras caer desde un tercer piso en Valencia
  5. 5

    Una viuda de la dana: «Mi marido bajó a la calle porque un bando del Ayuntamiento pedía que se retiraran los coches»
  6. 6 Juzgan a un joven por violar a una amiga en un apartamento de Tavernes de la Valldigna
  7. 7 Emergencias, en alerta ante una situación «muy inestable» con lluvias, vientos fuertes y granizo de gran tamaño
  8. 8

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  9. 9

    Una juez abre diligencias tras la petición de Ábalos de prohibir la emisión de la entrevista a su exmujer esta noche
  10. 10

    Los alumnos valencianos estarán obligados a estudiar el terrorismo de ETA

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Fosas en común

Fosas en común