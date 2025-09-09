Miguel Tellado dice que en este curso político se puede «cavar la fosa donde reposarán los restos» de un Gobierno que «nunca debió haber existido»

Comenta Compartir

Leo que Feijoó se lanza a arrebatar a Abascal las banderas de la inmigración y el campo. Pero parece que también la de los exabruptos. ¿ ... Que Abascal llama barco negrero al Open Arms? Espera. Miguel Tellado dice en un acto en Navarra que en este curso político se puede «cavar la fosa donde reposarán los restos» de un Gobierno que «nunca debió haber existido». Hasta Sánchez (además de su 'guardia de corps' y otros simpatizantes) ha cargado contra el secretario general del PP. «Una apelación encubierta a la violencia». «Un insulto».

Luego está el vídeo de 'Mi limón, mi limonero' que el propio Feijóo ha subido. Dicen que canta 'Me gusta la fruta'. Lo escribe en el tuit, no lo canta. Pero da igual si no se escucha eso de boca de Feijóo. Se trata de dar munición a quien está deseando munición para devolverla. Sobre lo de Tellado, lo que más me gusta es lo de Otegi en X: «El PP y Vox siempre han tenido muchas 'fosas' en común». Amárrame los tiros.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión