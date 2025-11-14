Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su salida de una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. EP
En diagonal

El estado de los trabalenguas

Como ya es habitual, Sánchez utilizó su intervención en el Congreso para erigirse en el líder de la oposición a la oposición

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:00

Comenta

Como ya es habitual, Sánchez utilizó su intervención en el Congreso para erigirse en el líder de la oposición a la oposición (también en las ... comunidades autónomas). Me gustaría pensar que España se ha convertido en un guión de los Hermanos Marx. Parece que Mihura participó en el doblaje de 'Una noche en la ópera'. Pero fue Nellie Manso de Zúñiga la ingeniosa traductora de las películas de los Marx en España. Y sí, del trabalenguas del contrato en esa película. «…la primera parte de la parte contratante…». Tenemos aquí al líder de la oposición a la oposición. Y el otro día (con los últimos audios de Leire Díez revelados por el fiscal Stampa), el otro día, digo, teníamos a la mano derecha de la mano derecha (Leire, mano derecha de Santos Cerdán, la mano derecha de Sánchez entonces). Y antes tuvimos a la jefa de gabinete del jefe de gabinete (cuando Pilar Sánchez Acera lo era de Óscar López). Y cuantos más trabalenguas, más mugre política.

