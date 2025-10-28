Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El president de la Generalitat, Carlos Mazón. EP

Caballero a destiempo

En diagonal ·

Es de hombres educados acompañar a una señora a recoger su coche. Pero ese día cualquier señora habría entendido la excepción... si tuviera conocimiento de lo que pasaba

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Martes, 28 de octubre 2025, 00:13

Comenta

El año pasado, el cambio de hora tuvo lugar la madrugada del domingo 27 de octubre. A las 3 pasaron a ser las 2. El ... 29 de octubre ya anochecía temprano. Cuando en el instituto tenía Ética y salía a las ocho, me volvía por en medio de la carretera porque me daba miedo ir por las aceras. Por nuevo cambio de versión de Mazón la tarde de la tragedia, sabemos que acompañó a Villaplana al aparcamiento tras acabar la larga comida. Por aparcamiento se entiende parking (parquin, según el DRAE). Supongo que subterráneo, pero da igual.

