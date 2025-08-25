Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Antonio Baños.

Más que asqueroso

En diagonal ·

Tiene mucho éxito que al independentista Antonio Baños lo relacionen con prácticas coprófagas

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:00

Gente a la que le gusta o le ha gustado comer caca. O cosas así. Ese escritor, esa actriz, ese duque. Quizá son leyendas, pero ... cómo gustan nos gusta al vulgo. Una de las escenas más graciosas de 'Delitos y faltas' es cuando Woody Allen dice a su mujer todo compungido: «Un desconocido ha defecado encima de mi hermana». Por eso tiene mucho éxito que al independentista Antonio Baños lo relacionen con prácticas coprófagas. Algo que no es delito, solo asqueroso. El año 2021 publicó un tuit en el que se veían dos webs de porno coprófilo. Se ha recordado ahora cuando ha señalado a Dellaostia, una heladería argentina (luego vandalizada) porque una chica que lleva poco tiempo en Barcelona no entendió un pedido en catalán (un helado de «xocolata i maduixes»). Baños: «Para mí, los boicots y los destrozos de locales son una acción legítima en defensa del catalán». Noches de cristales rotos en defensa del fascismo catalán. La caca de Baños es otra.

