Cuando el fuego se apaga empieza otra batalla

La restauración después de un incendio exige voluntad política, inversión sostenida y consenso social. No puede depender de presupuestos coyunturales

Raúl de la Calle Santillana

Secretario general del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:01

Lo que queda tras un gran incendio no son solo hectáreas afectadas. Es la pérdida del suelo fértil, la alteración de los ciclos hídricos, la ... ruptura de los paisajes y el golpe emocional y económico al mundo rural que lo rodea. El verdadero drama ecológico, económico y social no termina con el fuego. Comienza un nuevo desafío.

