Memoria y amnesia

Ramón Palomar

Ramón Palomar

Valencia

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:06

Si todos esos españoles a los que les ataca el arrebato por escribir una novela comprasen una de vez en cuando, o un ensayo, o ... una biografía, o incluso una de aquellas demenciales fotonovelas, la industria editorial hispana mostraría mayor músculo que las farmacéuticas, las petroleras o las de telefonía. Es un fenómeno curiosísimo este, el de la gente que pretende escribir por primera vez y, encima, con el arrogante anhelo de vender millones de ejemplares.

