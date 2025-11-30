Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de La Primitiva de hoy domingo reparte más de 208.455 euros y deja más de 15 premios en España

Limpieza callejera

Ramón Palomar

Ramón Palomar

Valencia

Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:10

Los matices son importantes, sobre todo cuando nos interesa. De lo contrario nos limitamos al blanco o al negro para favorecer la estimulante pedrada que ... tanto alegra nuestra meridional alma. Parece que nos van a enchufar una serie de disposiciones municipales destinadas a cumplir con normas básicas de higiene. En caso de mostrar pertinaz corazón rebelde que revela individualismo feroz así como escasa solidaridad, un recio multazo sacudirá las entrañas de nuestros maltrechos bolsillos. Por escupir en la vía pública, nos puede caer una penalización de hasta 3.000 pavos. No está mal, pardiez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pere Navarro, director general de la DGT, avisa a los conductores ante las críticas a la baliza V16: «No nos equivoquemos»
  2. 2 La Lotería Nacional de hoy sábado deja el primer premio en un municipio de 1.300 habitantes conocido por ser un paraiso de la naturaleza y otras dos localidades
  3. 3 El milagro del niño rescatado en aguas de Oliva: estaba ya a medio kilómetro de la costa
  4. 4 Aemet anuncia cuatro días seguidos de lluvia en la Comunitat a partir de este domingo y señala las zonas dónde lloverá
  5. 5 Encuentran al niño de 12 años desaparecido durante una acampada en el monte en Navarrés
  6. 6 Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas
  7. 7 El niño rescatado en la playa de Oliva, ingresado en La Fe con una hipotermia grave
  8. 8 El municipio de Valencia de menos de 700 habitantes que se incorpora a la lista de los pueblos más bonitos de España
  9. 9

    Un carril bici de 2,8 km unirá la Marina Norte y Sur y tendrá zona de running
  10. 10 Letizia ya tiene sustituto de Felipe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Limpieza callejera