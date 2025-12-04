Influencer intramuros

Compartir

Ventilar mensajes en la red X (antes Twitter) cuando estás de retiro forzoso allá en la gélida sombra del penal guarda similitud con lo del ... náufrago que arroja botellas al mar con carta incluida. Pero si las posibilidades de leer las misivas del Robinson de turno eran casi nulas, las del que catapulta sus palabras gracias a la ayuda exterior queda asegurada. Celebramos los mensajes del Ábalos recién entrullado, y entendemos que pretende que nadie le olvide, sobre todo su antiguo jefe, uno que recibe dardos vía su esposa. Aunque tememos que, debido al vértigo que nos envuelve, dentro de poco, a no ser que dispare mandanga de la buena, nos aburriremos de lo suyo. Entre otras cosas porque en estos tiempos actuales el muermo nos traspasa rápido.

En cualquier caso, la modalidad de influencer, por así decirlo, del sector intramuros, resulta original. Si Koldo nos mostró cómo preparar la maleta que te acompaña hacia el imperio de los barrotes con la dulce parsimonia de una jovenzuela que te indica qué llevar de viaje, no sé, por ejemplo a Mallorca para unas breves vacaciones, Ábalos demuestra su carácter jugando con X. Por un lado, mantiene en tensión y permanente acollono a sus compañeros de antaño, y por otro mata el rato maquinando hasta qué punto tira de la manta. De momento, a uno se le antoja que pecan de confusos. Lanzan un tanto a lo loco sus pedradas... Que si Begoña, que si los Hidalgo, que si la Robles, que si yo pasaba por allí y escuché esto y aquello... No sé, nos despistan. Ignoro si esta dispersa siembra responde a una estrategia o si tratan, simplemente, de marear. En cualquier caso, nuestro presidente, cuando le entrevistan, confiesa que no conocía el lado personal y festivo de Ábalos. Sus tres compinches del hispano 'road movie' han pisado la trena (uno salió, los otros entraron), y él no se enteraba de los saraos. Curioso. Mucho.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión