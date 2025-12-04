Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto del miércoles deja 167.787,62 euros en una capital de provincia

Influencer intramuros

Ramón Palomar

Ramón Palomar

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:00

Ventilar mensajes en la red X (antes Twitter) cuando estás de retiro forzoso allá en la gélida sombra del penal guarda similitud con lo del ... náufrago que arroja botellas al mar con carta incluida. Pero si las posibilidades de leer las misivas del Robinson de turno eran casi nulas, las del que catapulta sus palabras gracias a la ayuda exterior queda asegurada. Celebramos los mensajes del Ábalos recién entrullado, y entendemos que pretende que nadie le olvide, sobre todo su antiguo jefe, uno que recibe dardos vía su esposa. Aunque tememos que, debido al vértigo que nos envuelve, dentro de poco, a no ser que dispare mandanga de la buena, nos aburriremos de lo suyo. Entre otras cosas porque en estos tiempos actuales el muermo nos traspasa rápido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
  2. 2 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  3. 3 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  4. 4

    El nuevo Gobierno de Llorca tendrá tres vicepresidencias y sitúa a Barrachina de portavoz
  5. 5 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  6. 6 VÍDEO | Así ha anunciado Pérez Llorca su nuevo Consell
  7. 7 La Policía detiene al anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  8. 8 Intoxicada por el humo al quedar atrapada en el ascensor en un incendio en Valencia
  9. 9

    Los guiños de Pérez Llorca a Catalá en el nuevo Consell
  10. 10

    Dos piezas clave en el Consell de Camps y en el sector cristiano del PP, en la nueva sala de máquinas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Influencer intramuros