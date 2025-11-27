Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El incesante carrusel

RAMÓN PALOMAR

Jueves, 27 de noviembre 2025, 23:36

Por un lado, entre nuestro protector sentido del humor y el perfil de los protagonistas de esta nueva historia de chanchullos, resulta bastante normal, incluso ... saludable, que nos tomemos estas fascinantes entradas en el talego con esa risa algo nerviosa que nos desintoxica el alma alquitranada. Pero en realidad asistimos a un dramón que nada bueno indica acerca de la salud de nuestra joven democracia. La corrupción, siempre reptando en nuestro derredor como un bicho invencible capaz de reproducirse bajo mil formas, pero siempre con las zarpas dispuestas a repelar dineros de las comisiones truculentas.

