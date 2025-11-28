Comenta Compartir

Si abrazamos la teoría de Sartre, la que indica que el infierno son los otros, entenderemos que compartir piso, salvo que bajo el mismo techo ... durmamos con la parentela, o sea la pareja y los hijos, puede suponer una atroz pesadilla. Los estudiantes que acuden desde otras localidades para hincar los codos en provecho de su carrera o en la no menos provechosa barra del bar, suelen verse obligados a morar en pisos con amigos o desconocidos. Se arraciman entre 4 o 5 en cada covacha y siempre hay lío con los alimentos que yacen en la nevera o en el cuarto de baño, sobre todo por las mañanas. Y si entre el grupo encontramos a un pelma, el horror nos acuchilla.

Desde luego conocernos el problemón respecto al alquiler de la vivienda, pero no creo que fuese el caso de Mazón y de Cuenca, el jefe de su gabinete (bueno, el ex). Porque hay un detalle que se me antoja interesante, o al menos harto curioso, y es que compartían piso. Es decir, dos señores con recios sueldos y muchos contactos optaron por la mutua compañía. Coincidían en el curro y en el asueto del domicilio. Cada cual es libre de elegir entre la soledad o la presencia constante del prójimo, pero me choca esta unión entre dos tipos talludos. Con unas labores tan estresantes, tan agobiantes, imaginaba que lo normal era largarse al hogar para descansar en completa soledad. Ellos no. No lo critico, de verdad, pero me asombra. Y en esto detecta uno como cierto espíritu de amigachos estudiantiles, cierto toque juvenil, cierta querencia hacia rellenar los huecos que pueden entristecer. Compartes piso, sofá, televisión, cena de bocata y chismes. Compartes piso y, por lo tanto, confidencias y palique. No sé, a mí esto se me antoja raro. Si de repente me obligasen a vivir con mi mejor amigo, el apechusque que me traspasaba me mandaba al hospital. Con lo bien que se vive solito...

