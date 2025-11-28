Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Compartir piso

Ramón Palomar

Valencia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:43

Si abrazamos la teoría de Sartre, la que indica que el infierno son los otros, entenderemos que compartir piso, salvo que bajo el mismo techo ... durmamos con la parentela, o sea la pareja y los hijos, puede suponer una atroz pesadilla. Los estudiantes que acuden desde otras localidades para hincar los codos en provecho de su carrera o en la no menos provechosa barra del bar, suelen verse obligados a morar en pisos con amigos o desconocidos. Se arraciman entre 4 o 5 en cada covacha y siempre hay lío con los alimentos que yacen en la nevera o en el cuarto de baño, sobre todo por las mañanas. Y si entre el grupo encontramos a un pelma, el horror nos acuchilla.

