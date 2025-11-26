Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El clan

Ramón Palomar

Ramón Palomar

Valencia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 23:30

Sentarte frente a los togados en esa parcelita de los acusados que te congela el culo, destila al menos una ventaja: consigues adoptar semblante de ... buena persona, de persona que jamás rompió un plato, de persona bondadosa que está ahí, justo ahí, por una pésima jugada de la vida fruto de la mala suerte y de una serie de rocambolescos acontecimientos. Eres inocente, siempre. Tu faz así intenta expresarlo. Salvo que gastes el careto del gran Edward G. Robinson, de Klaus Kinski o del recién fallecido Udo Kier, tu rostro suele proyectar tono inofensivo.

