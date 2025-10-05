Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Volúmenes de lectura en una librería. LP
Grandes almacenes

Placer y aprendizaje con la lectura

Mientras Borges se enorgullecía de los libros que había leído, la 'inlfuencer' María Pombo sostiene que no pasa nada si alguien no lee

Rafa Marí

Rafa Marí

Domingo, 5 de octubre 2025, 23:25

En el prólogo de su libro de poemas 'Elogio de la sombra' (1969), Jorge Luis Borges (Buenos Aires, 1899-Ginebra, 1986) nos dejó estas ... célebres palabras: «Que otros se jacten de las páginas que han escrito, a mí me enorgullecen las que he leído». Por su parte, la 'influencer' María Pombo (Madrid, 1994) afirmó el pasado verano a diversos medios, quizá agobiada por el calor: «No sois mejores porque os guste leer (...) No pasa nada si alguien no lee». Muchos usuarios en X y Tik-Tok interpretaron las palabras de Pombo como un «ataque a la lectura», acusándola de normalizar la ignorancia y frivolizar con algo esencial para la cultura y la educación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

