Nuevos y breves apuntes

Europa. Enrico Letta, fundador del Foro de Diálogo España-Italia y primer ministro de Italia en 2013-2014, publica en Espasa 'Europa. Última oportunidad'. ... En el primer párrafo del capítulo 'Ideas para simplificar la vida a las pequeñas y medianas empresas', propone Letta: «Desenvolverse entre veintisiete ordenamientos jurídicos es un recorrido lleno de obstáculos para nuestras pymes. Para simplificar e innovar se necesita un 28º ordenamiento totalmente europeo».

Trump. Sus osadías quizá acaben proporcionándole algún éxito. Tal vez el fin de la guerra en Ucrania (aunque a un precio muy alto). Pero muchos creemos que sus torrenciales payasadas están dejando gravemente malparado el prestigio de Estados Unidos, el país más poderoso del mundo. Perder prestigio significa, más temprano que tarde, perder influencia y ventas. Ángel Martínez, mi peluquero, afirma mientras me corta el pelo: «Algunos políticos piensan que pueden gobernar un país igual que gobiernan sus empresas privadas. Eso nunca sale bien».

Anand. Con motivo del 550 Aniversario del nacimiento del ajedrez moderno, el próximo jueves Viswanathan Anand, pentacampeón mundial, mantendrá un encuentro con ajedrecistas a las 19 horas en el Complejo Deportivo Cultural Petxina. Y el viernes 16, a las 18 horas, dará una conferencia en el Aula Magna del Centro Cultural La Nau. En los años 60 y 70 fui un ajedrecista apasionado. Podía ser muchas cosas, pero sobre todo era, socialmente, 'un ajedrecista'. ¿Qué significaba el ajedrez para mí? Diría que aprendizaje para otras batallas, evasión, refugio y compensación emocional.

Melani. Nació y vive en La Eliana. En junio cumplirá 18 años. Menuda y con una preciosa sonrisa. Es la mejor voz y la mejor imitadora de 'Tu cara me suena' (los viernes por la noche en Antena 3). Los componentes del jurado (Flo, Lolita, Chenoa y Ángel Llácer) lo reconocen. Pero a la hora de votar le rebajan la puntuación que merece. Se justifican con estas o parecidas palabras: «Eres magnífica, Melani, pero no puedes ganar todas las galas porque entonces el concurso pierde emoción». Es decir, puntúan a Melani a la baja por ser musicalmente demasiado buena. Eso no es justo.

María E. Bonet. El próximo lunes se presenta en la Casa de Castilla La Mancha (Luis Santángel, 30, Valencia, a las 18.30 horas) la segunda parte de su relato 'Las pícaras aventuras del Conde Don Frasquito y su criado Rufo'. María E. Bonet (Marielo, para sus amigos) es una mezcla milagrosa de inocencia y atrevimiento. Por cierto, una de las sedes de mi club de ajedrez, el Gambito, fue durante años la Casa de Castilla La Mancha. Allí jugué un match contra el maestro internacional sueco Jaan Eslon (Falköping, 1952-España, 2000). No es por presumir, pero gané yo (creo recordar que por 3-2).

Lo sabe, no lo sabe. De nuevo, comento cosas de 'Lo sabe, no lo sabe', uno de mis espacios favoritos de la tele (en la Cuatro, de lunes a viernes). Su presentador, Xuso Jones, anima a los concursantes diciéndoles que pueden llegar a ganar hasta 50.000 euros. Teóricamente así es. Pero he seguido casi todos los programas y nunca he visto que en los sobres rojos aparezca, al final de cada itinerario, la cifra multiplicadora de mil euros por 50. Y si esa cifra no da señales de existencia es imposible ganar el muy atractivo señuelo de los citados 50.000 euros.