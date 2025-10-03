En el mundo del cine, los actores, actrices y directores que llegan a los 90 años son más visibles que en otras profesiones debido a ... que en numerosos casos aparecen en entrevistas, homenajes, festivales, premios... Pertenecen a un universo creativo que, con frecuencia, les permite trabajar hasta edades muy avanzadas, a diferencia de oficios físicamente más duros. Nos centramos en esta crónica en lo que he decidido llamar, con afecto cinéfilo, 'el club de las ilustres nonagenarias'.

En ese club especial ingresó esta semana Julie Andrews (1 de octubre de 1935). La protagonista de 'Mary Poppins' (Robert Stevenson, 1964) y 'Sonrisas y lágrimas' (Robert Wise, 1965), dos de las películas más comerciales de la historia del cine. Hagamos también un apunte: las dos poseen un extraño secreto vital, si es que nos atenemos a la magnífica longevidad de quienes participaron en ellas. En el reparto de 'Mary Poppins' figuran el actor Dick Van Dyke, que sigue en activo a sus 99 años, y la actriz Glynis Johns, que falleció el 4 de enero de 2024 a los cien años.

El enigma de 'Sonrisas y lágrimas' no es menor y quizá algún día lo analice el espacio televisivo 'Cuarto Milenio' que presentan Iker Jiménez y Carmen Porter: Wise, el realizador de la película, falleció en 2005 a los 91 años; el actor principal, Christopher Plummer, murió en 2021, también a los 91 años, y la siempre magnífica Eleanor Parker nos dejó en 2013, a esa misma edad de 91 años.

Entrevistada el 15 de octubre de 2019 por 'The Associated Press', Julie Andrews dijo que desde casi diez años atrás no había hecho ninguna película. «Pero eso no significa que esté retirada», aseguró. «Ahora me dedico a hacer 'voice overs', escribir mis memorias ('Home Work: A Memoir of My Hollywood Years') y dirigir teatro». En esa entrevista Andrews comentó que a lo largo de toda su carrera ha tenido una relación «saludable con la crítica, sabiendo muy bien lo que la misma espera de un proyecto y también lo que espera el público».

Regresemos al tema de la longevidad. En el otoño de 2025 asistimos a una realidad: en el club de las 'ilustres nonagenarias' figuran muchas grandes estrellas internacionales. Es el caso de Sophia Loren, que el pasado septiembre cumplió 91 años; Brigitte Bardot (91); Kim Novak (92), Tippi Hedren (95), Vera Miles (95), Claire Bloom (94, protagonista de 'Candilejas' en 1952, película que pienso ver hoy en mi cómoda butaca casera), Angie Dickinson (94), Joanne Woodward (95), Carroll Baker (94), Debra Paget (92), Rita Moreno (93), Joan Collins (92)...

En el panorama español también tenemos queridas actrices nonagenarias: Lola Herrera (90), Julieta Serrano (92), Helga Liné (93), Perla Cristal (93)...

Estrellas centenarias

El tema de la longevidad en el mundo del cine merece una mirada más amplía, aunque el cronista ha de estar atento a las exigencias del espacio. No sería justo olvidarnos de las estrellas centenarias, como Eva Marie Saint (101), Brigitte Auber (100, tiene un papel destacado en 'Atrapa a un ladrón', de Hitchcock) o Anne Vernon (101, en 1964 interpretó a la madre de Catherine Deneuve en 'Los paraguas de Cherburgo').

Centrados en la exigente cuestión de la edad, tampoco nos olvidemos de dos famosos nonagenarios masculinos, ambos en activo: Mel Brooks (99) y Clint Eastwood (95 años, metido de lleno ahora en la pre-producción de una película dirigida por él). Maravilloso.