La IA ya es parte de nuestras vidas

Mañana martes, a las siete de la tarde y con entrada libre, Carlos Pajuelo de Arcos, nombre mayor del periodismo valenciano y columnista de ... LAS PROVINCIAS desde tiempos casi inmemoriales, presentará en el Salón Sorolla del Ateneo Mercantil su nuevo libro, '365 columnas. La Chispa V. La Decepción', una recopilación de sus artículos en LP. El acto que se ha organizado tiene un formato singular: Carlos Pajuelo debatirá sobre la Inteligencia Artificial (IA) con Mar Monsoriu, escritora valenciana especializada en IA y autora de siete prestigiosos libros sobre tecnología, entre ellos 'Guía de Alexa para toda la familia' y 'ChatGPT para creadores de contenido'.

Este cronista será el moderador del acto. «Nos conocemos los tres y somos gente civilizada pese a ser periodistas polémicos», afirma Pajuelo, que ha titulado la presentación con garra periodística: 'No puedo tragar a la IA y Mar es una entusiasta'. Añade Pajuelo un subtítulo para matizar el enunciado: 'En realidad una ama la IA y otro no, sin llegar a detestarla'. De hecho, la portada de 'La Decepción' está realizada con IA. Estamos en una época de matizaciones, ajustes, contradicciones y aranceles que van y vienen sin cesar.

Le pregunto a Mar Monsoriu su opinión de fondo sobre la IA: «Creo que, bien empleada, la nteligencia artificial generativa tiene el potencial de liberarnos de tareas repetitivas y permitirnos centrarnos en lo esencial: pensar, crear, decidir. En medicina, mejora diagnósticos y personaliza tratamientos; en ingeniería, optimiza procesos y

permite soluciones antes inimaginables. En el arte, la educación o el periodismo, expande nuestras posibilidades expresivas. Si la guiamos con ética y propósito, no solo se convierte en una aliada del conocimiento, sino que además puede ser una fuente de creatividad y diversión».

Realizo mi propia incursión en el universo de la IA. Le paso la información básica a la máquina y le hago una pregunta: ¿Cómo titularía ChatGPT el acto de mañana en el Ateneo? La respuesta es apreciable y variada: 'Periodismo, columnas y algoritmos', 'De la chispa humana a la inteligencia artificial', '365 columnas frente a la inteligencia artificial`, 'La palabra frente a la máquina: Pajuelo y Monsoriu en diálogo', 'La Chispa y el Algoritmo', 'Inteligencia natural, inteligencia artificial', 'Entre columnas y códigos', 'Escribir en tiempos de máquinas pensantes'...

De todas estas sugerencias, las que más me atraen son 'De la chispa humana a la inteligencia humana', por su hábil uso de la expresión 'chispa humana', y la última, algo provocadora: 'Escribir en tiempos de máquinas pensantes'. Mantengo el titular que se me ocurrió a mí: 'La IA ya es parte de nuestras vidas'. Quizá no sea el mejor, pero uno tiene su orgullo.

Recurro a la RAE para que me defina el término 'algoritmo': 'Conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. En términos sencillos, es un conjunto de pasos o instrucciones que se siguen para resolver algo'. Estoy más mareado que cuando empecé a escribir el presente artículo.

Para sentirme más cerca de lo humano y lo sanguíneo, busco algunos de los raros y personales títulos que Juan Ramón Jiménez ponía a sus ensayos: 'Rudos y entrefinos del 98 y demás', 'Entes de antro y dianche', 'Estetas de limbo'... ¿Qué pensaría la IA de Juan Ramón? Mejor dicho: ¿Qué pensaría Juan Ramón de la IA?