Cinéfilo diciembre

No se trata de una alianza mágica entre el séptimo arte y el calendario, sino de una curiosidad digna de ser tenida en cuenta: algunos ... de los más prestigiosos realizadores de la historia nacieron en diciembre. Podríamos decir que el último mes del año es altamente cinéfilo. Pongo algunos ejemplos y lo hago por orden alfabético (el orden más imparcial de todos).

Lewis Allen (25-XII, 1905, Reino Unido-2000, California). Especializado en cine 'negro', varias de sus películas consolidaron la carrera de Alan Ladd, Ray Milland, Burt Lancaster, Lizabeth Scott...

David Butler (17-XII, 1894, California-1979, California). La 'Enciclopedia Ilustrada de Directores' (Notorious, 2014) afirma que Butler era «el típico director al servicio de la estrella». Sí, así era. Y lo fue de Shirley Temple, Doris Day, Bob Hope...

John Cromwell (23-XII, 1887, Estados Unidos-1979, California). Un clásico injustamente olvidado. Entre sus películas más populares, 'El prisionero de Zenda' (1937), 'El hijo de la furia' (1942, con Tyrone Power), 'Callejón sin salida' (1947, con Humphrey Bogart)...

Michael Curtiz (24-XII, 1886, Budapest-1962, California). Rodó más de 200 películas, entre ellas la mítica 'Casablanca' (1942) y la fallida y muy curiosa 'Sinuhé, el egipcio' (1954), interpretada por Edmund Purdom, uno de los peores actores de todos los tiempos.

Jules Dassin (Estados Unidos, 18-XII-1911-2008, Atenas). En su país dirigió excelentes películas del cine negro. Víctima de la 'caza de brujas' y lejos ya de Hollywood, tuvo grandes éxitos con 'Rififí' (1955), 'Nunca en domingo' (1959) o 'Topkapi' (1964).

Gordon Douglas (15-XII,1907, Nueva York-1993, California). Hizo de todo. Bueno, malo, regular... Y, en diversos géneros, nada menos que 66 películas. Entre ellas las extraordinarias 'Río Conchos' (1964) y 'La Humanidad en peligro' (1954), dos títulos de culto.

Richard Fleischer (8-XII, 1916, Nueva York-2006, California). No se entiende bien la oscura resistencia a considerar un 'grande' a Fleischer. Ahí es nada ser el realizador de filmes como '20.000 leguas de viaje submarino' (1954), 'La muchacha del trapecio rojo' (1955), 'Los vikingos' (1958), 'Duelo en el barro' (1959), 'Viaje alucinante' (1966), 'El estrangulador de Boston' (1968), 'Cuando el destino nos alcance' (1973)...

Jean-Luc Godard (3-XII-1930, París-2022, Suiza). El cineasta de la modernidad. Premiado, admirado, discutido... El cine, convertido a menudo en ensayos conceptuales. Sería interesante revisar, con cierta paciencia, su amplia filmografía.

Fritz Lang (5-XII-1890, Viena-1976, Los Ángeles). Extraordinario. Convirtió a menudo historias nimias en obras maestras. Y en todos los géneros. Este cronista ha visto ya un montón de veces 'Los sobornados' (1953), 'Los verdugos también mueren' (1943), 'Encubridora' (1952), 'La mujer del cuadro' (1944), 'Más allá de la duda' (1956)...

Friedrich W. Murnau (28-XII-1988, Alemania-1931, California). El realizador de 'Amanecer' (1927), 'Fausto' (1926), 'Tabú' (1931)... Un gran creador. Cine poético y experimental.

Otto Preminger (Ucrania, 5-XII-1905-1986, Nueva York). Irregular, pero casi siempre interesante. 'Laura' (1944), considerada una obra maestra, resiste mal el paso del tiempo. Es mejor la turbadora 'Cara de ángel' (1952), con una Jean Simmons más mala que la tiña (por supuesto, me refiero a su personaje).

Cineastas españoles

También nacieron en diciembre Edgar Neville (Madrid, 28-XII-1899-1967, Madrid), José Antonio Nieves Conde (Segovia, 22-XII-1915-2006, Madrid), Juan de Orduña (Madrid, 27-XII-1900-1974, Madrid), Álex de la Iglesia (Bilbao, 4-XII-1965)...

De entre todas las películas citadas, elijo 'Río Conchos' para volver a disfrutarla sentado en mi cómoda butaca ante la tele. Un hermoso y emotivo western.