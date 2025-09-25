Cine valenciano con ambiciones

Por todo lo alto. No es una facilona exageración periodística. El preestreno de 'Si me ven llorando' (2025, drama social con una duración de 91 ... minutos, amplía los 22 minutos de un internacionalmente galardonado cortometraje, homónimo y del mismo tema, realizado el año pasado) tuvo ayer en los cines Lys de Valencia más de quinientos invitados. Malu Zamora, directora, productora y guionista de la película, fue la anfitriona de la convocatoria, organizada con ambición y glamur, dos virtudes tal vez escasas en el cine valenciano.

El film de Zamora, una llamada de atención sobre la lucha contra el 'bullying', abre las jornadas de la 11ª edición del FICIV (Festival Internacional del Cine Infantil de Valencia que se inaugura mañana), enfocado a los educadores, padres, asociaciones y demás agentes sociales que tienen relación con los niños. Tras la proyección, hubo una charla entre los asistentes al preestreno sobre el tema central que plantea la película. El festival tributó ayer un homenaje al historiador y crítico de cine Antonio Llorens,

El argumento de 'Si me ven llorando' suscita debates esenciales, no solo el del 'bullying'. Narra una historia familiar: Carmen demanda un poco más de atención a su marido, pero el trabajo de éste -y otros motivos por descubrir-, acapara su tiempo de tal manera que apenas pueden verse. Oscar, el hijo de ambos, intenta que sus padres le hagan caso, pero ellos están siempre 'a otras cosas'. Oscar se convierte en el epicentro de sus padres, que lo utilizan como moneda de cambio entre sus intereses, pero siguen sin atender las demandas del pequeño. Cuando quieren darse cuenta, ya es demasiado tarde.

Los rodajes, tanto del cortometraje como del largometraje, se realizaron íntegramente en Valencia. Los escenarios recurrentes -muy fotogénicos, «dicho sea en honor a la verdad cinematográfica·, subraya la cineasta - «son el Cabanyal, la playa, el barrio del Carmen y el pueblo de Náquera». La producción contó con la colaboración de restaurantes, locales de copas, tiendas de ropa, gestorías, clínicas...

«Les estamos muy agradecidos a todos ellos», afirma Malu Zamora, nacida en Cuenca y que vive en Valencia desde hace años. «Las localizaciones en Valencia son siempre espectaculares porque la luz y el color de esta ciudad son impresionantes», asegura. «Por otro, lado el Ayuntamiento nos facilitó desde el primer momento el tema de los permisos y las localizaciones. El concejal de cultura, José Luis Moreno, nos ha ayudado desde el primer momento y nos ha abierto las puertas».

Actores valencianos

El reparto de 'Si me ven llorando' vuela alto. Tiene fuerza y atractivo. «Siempre tiro de equipo valenciano», precisa Malu Zamora. «Para el largometraje he contado con la actriz Rosana Pastor, que tiene un Goya y varias nominaciones; con Lola Moltó, queridísima actriz de 'La Alquería Blanca'; su hija, la joven actriz Paula Braguinsky; el niño Óscar Rodríguez; el gran actor Antonio Escámez; por otro lado, en el reparto hay actrices que no son valencianas de nacimiento, pero sí lo son de corazón y que residen en Valencia, como Paola Dominguín y la maravillosa Marisa Lahoz».

En su equipo de trabajo Malu Zamora ha contado también con la colaboración de Mavi Montagut y Julián Mateo en vestuario y del peluquero Walter Mañez. La protagonista de la película es Carmen Mayordomo, excelente actriz nacida en Cantabria y residente en Madrid.