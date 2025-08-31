Apuntes en un verano violento

Qué puede escribir el cronista cultural en un verano violento azotado por las matanzas de Gaza y Ucrania, los aterradores incendios forestales y la amenaza, ... cada vez mayor, de una tercera guerra mundial iniciada por los misiles de Putin, Hamás y Netanyahu y los submarinos nucleares de Trump? Parecen unas secuencias gamberras de 'Agárralo como puedas' (David Zucker, 1988), película con Leslie Nielsen haciendo destrozas por todas partes.

«Sigo sin hablar o escribir directamente sobre política e ideologías: no quiero perder amigos, aprecio mucho más la amistad que los espejismos, me opongo a las trampas saduceas. los muros y el odio» (notas en mi agenda Negueroles, agosto de 2025).

Leo en la revista 'Semana' un reportaje sobre los diamantes que poseen algunas grandes damas: entre otras estrellas del firmamento social, Georgina Rodríguez (con un anillo de compromiso valorado en más de cinco millones de euros, regalo de su futuro esposo, el futbolista Cristiano Ronaldo), o Tita Thyssen (propietaria de joyas por valor de 30 millones de euros)... Mi madre, estricta en estas cuestiones, decía escandalizada: «¡Quina bufonà!». Pido ayuda a la Inteligencia Artificial: ¿Qué significado tiene la palabra 'bufonà'? Las respuestas del ChatGPT no me convencen y hago por mi cuenta la traducción del valencianismo al castellano. 'Bufonà': alarde ostentoso e insultante.

Lúcido aforismo de Benjamin Franklin: «Hay tres cosas extremadamente duras: el acero, los diamantes y conocerse a uno mismo». También lo anoto en mi agenda.

«Un fantasma recorre Europa: la hipocresía» (Martín Pellicer, seudónimo).

Me adentro, cada vez más apasionado, en la lectura del libro de Concha Ridaura Cumplido 'Vida cotidiana y confort en la Valencia burguesa (1850-1900)' (Biblioteca Valenciana, 2006). El volumen aporta una extensa información sobre esos 50 años, con una nueva sociedad emergente, la trasformación espacial de la ciudad de Valencia, los arquitectos y los maestros de obras, la nueva configuración urbana, la arquitectura doméstica, los lugares de paso, las fuentes, el vestuario femenino, el vestuario infantil, el ocio burgués... Investigaciones como las de este libro de Ridaura sí que son diamantes maravillosos. Encienden, pero no incendian.

Unas de las fuentes principales de esta tesis doctoral (320 páginas de gran formato, con numerosas imágenes y abundantes notas a pie de página) la constituyen los diversos trabajos que sobre la burguesía valenciana han publicado Justo Serna y Anaclet Pons, investigadores y profesores de Historia Contemporánea de la Universitat de València, en especial su libro 'La ciudad extensa. La burguesía comercial financiera de mediados del siglo XIX'.

En los peores días del verano me refugié también en la cultura cinéfila. Disfruté con la relectura de 'Nadie es perfecto' (Grijalbo, 1993), escrito a la par por el cineasta Billy Wilder (Polonía, 1906-California, 2002) y el guionista Hellmuth Karasek. La causticidad de Wilder es iluminadora. El director de 'Con faldas y a loco' (1959) y 'El apartamento' (1960), entre otras obras maestras, retrata al poderoso productor Samuel Goldwyn (Varsovia, 1879-Los Ángeles, 1974). Goldwyn le preguntó a Wilder en qué estaba trabajando. «En mi autobiografía», respondió el realizador. El productor volvió a preguntar: «¿Y de qué trata?».