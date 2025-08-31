Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Apuntes en un verano violento

Las matanzas de Gaza y Ucrania, la amenaza de una guerra mundial y los incendios forestales bloquean al comentarista cultural. ¿Qué decir ante una realidad así?

Rafa Marí

Rafa Marí

Domingo, 31 de agosto 2025, 23:52

Qué puede escribir el cronista cultural en un verano violento azotado por las matanzas de Gaza y Ucrania, los aterradores incendios forestales y la amenaza, ... cada vez mayor, de una tercera guerra mundial iniciada por los misiles de Putin, Hamás y Netanyahu y los submarinos nucleares de Trump? Parecen unas secuencias gamberras de 'Agárralo como puedas' (David Zucker, 1988), película con Leslie Nielsen haciendo destrozas por todas partes.

lasprovincias Apuntes en un verano violento