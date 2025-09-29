Adiós a 'la chica con la maleta'

La noticia del fallecimiento de Claudia Cardinale (Túnez, 1938-París, 23 de septiembre de 2025) fue para mí, cinéfilo y mitómano sentimental, el mayor ... disgusto de los últimos meses. ¡Nos ha dejado la Cardinale! Al igual que en otras ocasiones, busqué consuelo en el mundo del arte, volviendo a ver un par de películas de la actriz y visitando sin prisas museos de la ciudad de Valencia.

Coincido con el crítico Boquerini al considerar que 'La chica con la maleta' (Valerio Zurlini, 1961) es uno los mejores trabajos de Claudia Cardinale (en el papel de una bailarina ingenua, seducida por un señorito de Parma). 'Rocco y sus hermanos' (Luchino Visconti, 1960) y 'El Gatopardo' (Visconti, 1963), tienen más envergadura temática y estética, pero Cardinale se luce más en el film de Zurlini.

Rambién estoy de acuerdo con el crítico Joaquín Vallet Rodrigo cuando afirma que 'Los profesionales' (Richard Brooks, 1966, película en la que comparte reparto con Burt Lancaster y Lee Marvin) es uno de los grandes logros de la filmografía de Cardinale. En ese poderoso western crepuscular se define al personaje de Cardinale de un modo maravilloso: 'She makes men out of boys and boys out of men', que en la versión doblada al castellano se tradujo, más o menos (cito de memoria) como 'Hace hombres a los jovencitos... y convierte en chiquillos a los hombres'.

Subí al metro -Xàtiva y pasé por delante del Capitol. El cine ya no existe, pero se conserva al menos la hermosa fachada creada en 1930 por Joaquín Rieta. En un cuarto de hora llegué, que siempre me relaja, por ser tan rápido, cumplidor y barato-, bajé en la estación de al Museo de la Ciudad, en la plaza del Arzobispo. En ese museo entrevisté a María Félix (en 1984) y a Raquel Welch (en 2007), invitadas por la Mostra de València. María Félix llegó a reñirme por mis alardes cinéfilos: «¡Caramba!», protestó la gran estrella mexicana, «¡Sabe usted de mi carrera más que yo!». No era una cuestión de 'saber', sino de 'memorizar'. Además, yo me había preparado la entrevista.

En el Museo de la Ciudad puede verse, hasta noviembre, 'José Manaut (Llíria, 1898-Madrid, 1971). Sobrevivir en el mundo del arte', organizada por la concejalía de Acción Cultural y Patrimonio y comisariada por Javier Pérez Rojas y David Gutiérrez Pulido. La muestra reúne más de 100 cuadros y multitud de dibujos, entre ellos una buena colección de los que Manaut realizó durante su estancia en París (años 20). Estupenda exposición de un pintor -alumno de Sorolla- menos conocido de lo que su obra merece. Me impresionó su retrato de 'Madame Fauré' y me sorprendió la escena playera de 'Playa de Pinedo, 1935'. Es una lástima que el Ayuntamiento no haya editado folletos ni catálogo. La ocasión lo merecía.

Mavi Escamilla en el Carmen. Del Museo de la Ciudad a la calle Museo. Otros quince gratos minutos de paseo. En la 'Sala Dormitorio' del Carmen expone la siempre magnífica Mavi Escamilla (Valencia, 1960). La imprevisible Mavi nos ofrece con 'Alteración del orden' pinturas de gran formato nunca vistas en Valencia (predominio del rojo y el amarillo) y esculturas conceptuales. Las obras no tienen título, afirma el folleto de la muestra. Algunas piezas sí lo tienen ('Masculino-singular', 2002; 'Paraísos perdidos. Ready-Made, 2025). La exposición podría haberse titulado también 'Alteración de las órdenes'. Desobediencia total.