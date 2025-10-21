Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El escritor y diplomático Fernando Schwartz. E. P.

Planetario

A la última ·

A mí no me gustaría tanto ganar el Planeta como ser jurado del Planeta

Pío García

Pío García

Logroño

Martes, 21 de octubre 2025, 00:38

Comenta

A mí no me gustaría tanto ganar el Planeta como ser jurado del Planeta. ¡Ese es el puesto bueno! Sostengo esa ambición profesional desde que ... una vez estuve en la gala de entrega de los premios, hace ya treinta años. A los periodistas nos trataron a papo de rey y esa suele ser una estrategia eficacísima para convertirnos en seres algodonosos, leves y simpáticos como angelotes de Murillo. A las nueve de la noche, un poco antes de que el jurado se sentara oficialmente a debatir, bajó por las escaleras, como una insólita vedette, Fernando Schwartz, diplomático, novelista y (oh, cielos) presentador de Canal Plus. El hombre pasó cierto apuro porque se vio de pronto rodeado por una tupidísima nube de fotógrafos y no sabía cómo decir que bueno, que vete tú a saber, que por qué tanto revuelo, que la vida es una tómbola, tóm-tóm-tómbola.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica miles de vacantes para trabajar en colegios sin oposición y sin necesidad de experiencia
  2. 2

    El peligro oculto bajo tierra de los ficus de Colón
  3. 3 Las apps y servicios que han caído con Amazon Web Services: de bancos y telefonía a videojuegos famosos
  4. 4 Los alumnos que reciban los 500 euros de la dana tendrán que justificar la ayuda con facturas
  5. 5

    La misma riada, 75 años después
  6. 6

    Perfil de un asesino en serie: «Tenía un control absoluto de sus emociones y nunca me habló de familia, amigos o de Valencia»
  7. 7 La Oreja de Van Gogh y Aitana retrasan la venta de entradas para el Roig Arena por la caída de Amazon Web Services
  8. 8

    Alicia Miralles, la mujer que consoló a la reina en medio del caos
  9. 9 Aemet alerta de noches tropicales entre semana y posible lluvia para el Medio Maratón de Valencia
  10. 10 La Oreja de Van Gogh hará un segundo concierto en el Roig Arena tras agotar las entradas en menos de dos horas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Planetario

Planetario