Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:01

Estamos asistiendo al espectáculo de varias crisis de la mediana edad. Ese momento en la vida en el que uno se da cuenta de que ... el tiempo es finito y se compra una Harley. A los pobres, por la razón que sea, este síndrome espeluznante les afecta menos, pero en los futbolistas resulta especialmente doloroso. Ahí está Sergio Ramos para demostrarlo. Ha recibido muchas críticas y todas injustas. Cuando uno ya tiene tatuajes hasta en el pescuezo y ha perdido la cuenta de los Lamborghinis que están aparcados en su garaje, no le queda otra opción que meterse reguetonero. Los hombres del Renacimiento son así, inquietos y febriles, y, desde que se inventó el autotune, ancha es Castilla. Otra opción podía haber sido escribir un ensayo, aunque entonces correríamos el riesgo de que le sucediera como a Cassano, compañero suyo en el Real Madrid, que, cuando presentó su segunda autografía, exclamó con un puntito de sorpresa: «¡Ya he escrito más libros de los que he leído!»

