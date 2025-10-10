Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una oficina del Banco Sabadell junto a otra de BBVA. Eva Parey

Hostilidad bancaria

A la última ·

La semana pasada, por causas ajenas a mi voluntad, tuve que entrar en una sucursal y por un instante me pareció estar visitando una tienda de muebles

Pío García

Pío García

Logroño

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:16

Comenta

Cuando el Gobierno nos pidió opinión sobre la OPA, no supe qué decir. Por un lado, me gusta mucho ese bello adjetivo de origen latino, ... hostil, que remite a combates sangrientos y a películas de gladiadores. Por otro lado, no tengo ni idea de economía financiera y eso a los espíritus débiles nos coarta y nos hace sentirnos pequeñitos. El caso es que dejé pasar, con cierto cargo de conciencia, la oportunidad de participar en la encuesta del Ministerio, pero hoy, tras varios meses de profundo estudio y sosegado análisis contable, he llegado por fin a una conclusión: los bancos tienen que recuperar los mostradores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Última hora: Aemet activa un aviso rojo en Alicante por fuertes lluvias y amplía el naranja en Valencia hasta el sábado
  2. 2 Vuelve el miedo a Catarroja: coches precintados y barreras para proteger bajos
  3. 3

    Mazón: «El Gobierno de España ha querido aprovechar la dana para tumbar al Consell»
  4. 4 Aemet anuncia más tormentas para este viernes y señala dónde lloverá
  5. 5 El exjugador del Valencia que se ha retirado con 30 años y se ha convertido en inversor inmobiliario
  6. 6 La fachada de Lo Rat Penat, vandalizada: «No ens fareu espanyols»
  7. 7 La dana Alice golpea Valencia de madrugada y causa inundaciones en Catarroja y Alcàsser
  8. 8

    Carlos Mazón: «No niego que le he dado alguna vuelta a volver a ser candidato en 2027. Pero ahora toca gastarse y desgastarse por la recuperación»
  9. 9

    Cohousing senior o cómo envejecer en compañía: el proyecto recién nacido en la Comunitat
  10. 10 El Roig Arena se viste de gala para un día especial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Hostilidad bancaria

Hostilidad bancaria