Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid. E. P.

Gafas amarillas

A la última ·

A uno le habría gustado que, nada más ponerse esas gafotas, Cristiano se hubiera lanzado a explicar los fundamentos de la mecánica cuántica

Pío García

Pío García

Logroño

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:22

Comenta

A los futbolistas siempre hay que hacerles caso. Es gente muy preparada, que viaja por el mundo, famosa por la amplitud de sus conocimientos. Lo ... mismo te revelan que no hay enemigo pequeño que te descubren con asombrosa exactitud que los partidos duran noventa minutos. Algunos incluso llevan gafas. Mis favoritas, hasta la fecha, eran las que un día se puso Cristiano Ronaldo para firmar un contrato con el Real Madrid. Eran de pega, pero le daban un aire de intelectual muy convincente. Parecía como si de pronto se hubiera leído toda la colección de clásicos de la editorial Cátedra, anotaciones y estudios preliminares incluidos. A uno le habría gustado que, nada más ponerse esas gafotas, Cristiano se hubiera lanzado a explicar los fundamentos de la mecánica cuántica, pero al final solo dijo que estaba muy contento.

