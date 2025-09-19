Cerebros silvestres

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

TVE ha decidido suprimir 'El cazador de cerebros', programa de divulgación científica en La 2, y sustituirlo por otro formato «más dinámico»

Pío García

Pío García

Logroño

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:16

Por alguna razón tal vez relacionada con los agujeros negros, TVE ha decidido suprimir 'El cazador de cerebros', programa de divulgación científica en La 2, ... y sustituirlo por otro formato «más dinámico», según reveló hace unos días su creador, el químico Pere Estupinyà. También dijo que se iban a cargar 'Órbita Laika', pero eso parece ser falso o quizá se han arrepentido cuando ya tenían la tijera en la mano. A mí me hubiera parecido lógico y hasta pertinente: esos programas que hablan de biología e incluso de matemáticas son un pestiño y además no hay manera de colocar ahí a Gonzalo Miró y a Sarah Santaolalla, que a esas horas tienen un ratito libre pero la mecánica cuántica se les atraganta un poco.

