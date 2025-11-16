Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pérez Llorca como oportunidad (o no)

Jesús Trelis

Jesús Trelis

Valencia

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:13

La etapa de Juanfran Pérez Llorca ya ha comenzado. Haya pacto o no con Vox, es una realidad desde el momento en el que ... Alberto Núñez Feijóo le designó como aspirante a sucesor. O mejor, como sucesor. Porque una vez que puso su nombre sobre la mesa, no hay retorno. El PP, desde ese momento, tiene un nuevo referente cara al exterior. Veremos, eso sí, la dimensión de su liderazgo. Que, en cualquier caso, debe pasar, desde ya, por seguir una hoja de ruta con varias etapas. La primera, trascendental: cerrar su investidura con Vox. La segunda, impulsar una profunda renovación en el Consell que le devuelva la credibilidad y la estabilidad a la institución (tras los vaivenes vividos el último año de Carlos Mazón a causa de la dana); tercero, consolidarse como el líder de los populares valencianos, comenzando de cero, que es donde está ahora; cuarto, rehacer los puentes internos dentro del PP, que él mismo contribuyó a dinamitar, y, en la medida que pueda, también los de fuera, por ejemplo con la CEV y la oposición; y quinto, demostrar a los que tienen que elegir, que él es la mejor opción que hoy tiene la Comunitat Valenciana para ser presidente de la Generalitat. Ahora y en el futuro. Pero vamos paso a paso.

